Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082,63 puandan tamamlamıştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,26 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.116,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.