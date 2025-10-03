Az Bulutlu 19.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.10.2025 10:12

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 11.116,89 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082,63 puandan tamamlamıştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,26 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.116,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Borsa İstanbul
