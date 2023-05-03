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Ekonomi
AA 03.05.2023 10:19

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4.517,38 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,82 ile orman, kağıt, basım oldu.

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Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında, Banka'nın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Halkbank'ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı müştekiler tarafından ABD'de banka aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasının, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildiğinin belirtilmesinin ardından bugün Halkbank'ın borsada işlem gören hisselerinin fiyatı, yüzde 6'nın üzerinde değer kazancıyla işleme başladı.

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