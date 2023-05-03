Edirne'de çiftçiye yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtılıyor

Edirne'de kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtılıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Edirne'de, "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" Projesi hayata geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulanan projenin tanıtımı ve tohum dağıtımı Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yapıldı.

8 bin 700 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtılacak

Proje kapsamında 114 üreticiye 875 dekar alanda ekilmek üzere 8 bin 700 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, projenin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

İl genelinde üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılması için projeler hazırlandığını söyleyen Bayazıt, şunları söyledi:

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, ilimiz özelinde hazırladığımız bitkisel üretim projelerini tarım takvimimize göre bir bir uygulamaya koyuyoruz. Proje kapsamında ilimiz genelinde başvuru yapan 114 üreticimize 875 dekar alanda ekilmek üzere 8 bin 700 kilogram kuru fasulye tohumu yüzde 75 Bakanlık hibeli, yüzde 25 üretici katkılı olarak dağıtılacaktır."