Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Bloomberg, Business Insider 03.05.2023 09:35

Teknoloji devi, çalışanlarını yapay zeka ile değiştirebilir

ABD'li teknoloji devi International Business Machines Corporation'ın (IBM) CEO'su Arvind Krishna, önümüzdeki yıllarda yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı ve bunların yerine yapay zekayı getirmeyi beklediklerini söyledi.

Teknoloji devi, çalışanlarını yapay zeka ile değiştirebilir

Salı günü yayınlanan bir röportajda Krishna, şirketin insan kaynakları gibi arka ofis işlevleri için işe alımları yavaşlatmayı veya tamamen askıya almayı planladığını açıkladı ve bu müşteriyle doğrudan karşı karşıya olmayan rollerin şu anda yaklaşık 26 bin çalışana ulaştığına dikkat çekti.

Krishna , "Beş yıllık bir süre içinde bunun yüzde 30'unun yapay zeka ve otomasyonla değiştirildiğini kolayca görebiliyorum" dedi ve yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaların yaklaşık 7 bin 800 işçiyi etkileyebileceğini öne sürdü.

Bir IBM sözcüsü, şirketin şu anda bu pozisyonları dolduran herhangi bir kişiyi kovma niyetinde olmadığını, ancak yıpranma nedeniyle boşalan işlerin artık yeniden doldurulmayacağına dikkat çekti.

Teknoloji devinin başka bir sözcüsü de genel bir işe alma 'duraklatma' uygulamasının olmadığını ve IBM'in gelir getirici rollere odaklanarak işe alımlarda düşünceli davrandığını açıkladı

Sözcü, şirketin "müşterilerimize veya teknolojimize doğrudan temas etmeyen işleri doldururken çok seçici" olduğunu sözlerine ekledi.

IBM'in hala binlerce pozisyon için aktif olarak işe aldığına dikkat çekiyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 75,37 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Kanada meclisinde yerli kadınlara şiddete karşı "acil durum" ilanı önergesi kabul edildi
10:25
TTK, 2 bin işçi alımı yapacak
10:20
Borsa güne yükselişle başladı
10:19
Bakan Çavuşoğlu: 4'lü Suriye görüşmeleri 10 Mayıs'ta Moskova'da olabilir
10:17
TRT Haber yeni keşfedilen Gabar petrol sahasında
10:15
Ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdılar: 49 gözaltı
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ