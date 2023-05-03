Teknoloji devi, çalışanlarını yapay zeka ile değiştirebilir

Salı günü yayınlanan bir röportajda Krishna, şirketin insan kaynakları gibi arka ofis işlevleri için işe alımları yavaşlatmayı veya tamamen askıya almayı planladığını açıkladı ve bu müşteriyle doğrudan karşı karşıya olmayan rollerin şu anda yaklaşık 26 bin çalışana ulaştığına dikkat çekti.

Krishna , "Beş yıllık bir süre içinde bunun yüzde 30'unun yapay zeka ve otomasyonla değiştirildiğini kolayca görebiliyorum" dedi ve yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaların yaklaşık 7 bin 800 işçiyi etkileyebileceğini öne sürdü.

Bir IBM sözcüsü, şirketin şu anda bu pozisyonları dolduran herhangi bir kişiyi kovma niyetinde olmadığını, ancak yıpranma nedeniyle boşalan işlerin artık yeniden doldurulmayacağına dikkat çekti.

Teknoloji devinin başka bir sözcüsü de genel bir işe alma 'duraklatma' uygulamasının olmadığını ve IBM'in gelir getirici rollere odaklanarak işe alımlarda düşünceli davrandığını açıkladı

Sözcü, şirketin "müşterilerimize veya teknolojimize doğrudan temas etmeyen işleri doldururken çok seçici" olduğunu sözlerine ekledi.

IBM'in hala binlerce pozisyon için aktif olarak işe aldığına dikkat çekiyor.