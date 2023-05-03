Yunanistan'da bir partinin seçimlere katılması yasaklandı

Yunanistan yargısı, aşırı sağcı Yunanlar Milliyetçi Partisi ile ilgili yeni bir karar aldı.

Yüksek Mahkeme, suç örgütü üyeliği de dahil olmak üzere bir dizi suçtan hüküm giyenlerin seçimlere katılmasını yasaklayan ve yakın tarihte Parlamento tarafından kabul edilen yasayı hatırlattı.

Daha önce hüküm giyen eski Altın Şafak Partisi Milletvekili Ilias Kasidiaris tarafından kurulan Yunanlar Milliyetçi Partisi'nin 21 Mayıs'taki seçimlere katılamayacağına hükmetti.



Mahkeme, geçen hafta da iki aşırı sağcı partiyi seçimlerden men etmişti.