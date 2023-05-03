Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2023 09:24

Yunanistan'da bir partinin seçimlere katılması yasaklandı

Yunanistan'da 21 Mayıs'taki seçimler yaklaşırken dikkat çekici bir adım geldi. Neo Nazi grubu Altın Şafak ile bağlantılı Yunanlar Milliyetçi Partisi'nin seçimlere katılması yasaklandı.

Yunanistan'da bir partinin seçimlere katılması yasaklandı

Yunanistan yargısı, aşırı sağcı Yunanlar Milliyetçi Partisi ile ilgili yeni bir karar aldı.

Yüksek Mahkeme, suç örgütü üyeliği de dahil olmak üzere bir dizi suçtan hüküm giyenlerin seçimlere katılmasını yasaklayan ve yakın tarihte Parlamento tarafından kabul edilen yasayı hatırlattı.

Daha önce hüküm giyen eski Altın Şafak Partisi Milletvekili Ilias Kasidiaris tarafından kurulan Yunanlar Milliyetçi Partisi'nin 21 Mayıs'taki seçimlere katılamayacağına hükmetti.

Mahkeme, geçen hafta da iki aşırı sağcı partiyi seçimlerden men etmişti.  

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
ABD'den göçmen adımı: Meksika sınırına ilave bin 500 asker gönderilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Kanada meclisinde yerli kadınlara şiddete karşı "acil durum" ilanı önergesi kabul edildi
10:25
TTK, 2 bin işçi alımı yapacak
10:20
Borsa güne yükselişle başladı
10:19
Bakan Çavuşoğlu: 4'lü Suriye görüşmeleri 10 Mayıs'ta Moskova'da olabilir
10:17
TRT Haber yeni keşfedilen Gabar petrol sahasında
10:15
Ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdılar: 49 gözaltı
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ