Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 03.05.2023 09:18

ABD'den göçmen adımı: Meksika sınırına ilave bin 500 asker gönderilecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs tedbirleri 11 Mayıs’ta sona erecek. 11 Mayıs'tan itibaren ülkeye göçmen akını yaşanmaması için harekete geçildi. Bu kapsamda Meksika sınırına ilave bin 500 asker gönderilecek.

ABD'den göçmen adımı: Meksika sınırına ilave bin 500 asker gönderilecek

ABD'de koronavirüs önlemleri sebebiyle göçmen geçişine kısıtlama getiren 42'nci maddenin süresi 11 Mayıs’ta doluyor.

11 Mayıs'tan sonra Meksika sınırından geçmeye çalışanların sayısında artış bekleniyor.

Göçmen akınına karşı Biden yönetimi, aktif görevdeki bin 500 askeri sınıra göndermeyi planlıyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, İç Güvenlik Bakanlığı’nın talebi üzerine sınıra bin 500 asker gönderilmesini onayladı.

Askerler 90 gün boyunca Meksika sınırında görev alacak.

Amerikan medyası, son günlerde güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin ülkeye geldiği yazdı.

Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağı öngörülüyor.

ETİKETLER
ABD Meksika Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Kanada meclisinde yerli kadınlara şiddete karşı "acil durum" ilanı önergesi kabul edildi
10:25
TTK, 2 bin işçi alımı yapacak
10:20
Borsa güne yükselişle başladı
10:19
Bakan Çavuşoğlu: 4'lü Suriye görüşmeleri 10 Mayıs'ta Moskova'da olabilir
10:17
TRT Haber yeni keşfedilen Gabar petrol sahasında
10:15
Ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdılar: 49 gözaltı
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ