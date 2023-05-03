ABD'den göçmen adımı: Meksika sınırına ilave bin 500 asker gönderilecek

ABD'de koronavirüs önlemleri sebebiyle göçmen geçişine kısıtlama getiren 42'nci maddenin süresi 11 Mayıs’ta doluyor.

11 Mayıs'tan sonra Meksika sınırından geçmeye çalışanların sayısında artış bekleniyor.

Göçmen akınına karşı Biden yönetimi, aktif görevdeki bin 500 askeri sınıra göndermeyi planlıyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, İç Güvenlik Bakanlığı’nın talebi üzerine sınıra bin 500 asker gönderilmesini onayladı.

Askerler 90 gün boyunca Meksika sınırında görev alacak.

Amerikan medyası, son günlerde güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin ülkeye geldiği yazdı.

Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağı öngörülüyor.