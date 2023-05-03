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Azerbaycan
AA 03.05.2023 08:42

Bakü'de "Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geleceği" konferansı düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geleceği" başlıklı konferans düzenlendi.

Bakü'de "Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geleceği" konferansı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının inisiyatifiyle kurulan Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu'nun düzenlediği konferansa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Program iki ülke şehitlerinin ve depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile başladı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve oyuncu Cem Uçan'ın konuk olduğu konferansta, Türk savunma sanayisinin başarılı ürünleri SİHA'lara yönelik eleştiriler somut gelişmelerle yanıtlandı, Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlikte hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Ağar ve Uçan, iki ülke tarihi ilişkileri ve son dönemde yürütülen ortak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ağar, milli savunma sanayinin büyük başarılar elde ettiği SİHA'ları eleştirenlere 2. Karabağ Savaşı'ndan örneklerle yanıt verdi.

SİHA'lara yönelik haksız eleştiriler yapıldığını söyleyen Ağar, "Bugün bir SİHA bir komando taburunun ortaya koymuş olduğu kuvvet çarpanı demek. Bu SİHA'ların ortaya koymuş olduğu etki 2. Karabağ Savaşı'nda çok net olarak kendisini gösterdi. Tam 851 tane Ermeni hedefinin nokta atışıyla imha edilmesini sağladı." bilgisini paylaştı.

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Uçan da ortak medeniyet ve dile sahip iki ülkenin tarih boyunca birbirinden kopmadığını belirterek, geleceğe de birlikte yürümenin öneminden bahsetti.

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