Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 10:50

Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında gönderde

Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'nun başlangıcında kurduğu sınır kontrol noktasına bayrak dikildi.

Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında gönderde
[Fotoğraf: Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri]

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine bağlı birlikler, Ermenistan sınırındaki kontrol noktasında tören gerçekleştirdi. Törende, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

Törenin ardından Vatan Savaşı Kahramanı Albay Babek Alekberov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitap etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, muzaffer Başkomutan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Hekeri nehri üzerindeki köprüde, gurur sembolümüz olan 3 renkli bayrağımız, sizin talimatınız doğrultusunda dalgalanmaktadır. Bununla vatanımızın sınırlarının bütünlüğü sağlanmış oldu. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır."

Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.

Bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuş, Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev
Sıradaki Haber
ABD, yapay zeka suistimaline sıkı önlem almayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası başladı
11:01
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl
10:58
Suudi Arabistan, Sudan'dan kendi vatandaşları ile 62 ülkeden 2 binden fazla kişiyi tahliye etti
10:58
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gözaltında
10:44
Bursa'da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 23 yaralı
10:41
4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında
FOTO FOKUS
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ