Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 10:30

Meksika Göç İdaresi Başkanı, gözaltı merkezinde 40 göçmenin ölümüyle suçlanıyor

Meksika Göç İdaresi Başkanı Francisco Garduno, gözaltı merkezinde çıkan yangında 40 göçmenin ölümünde ihmali bulunmakla suçlanıyor.

Meksika Göç İdaresi Başkanı, gözaltı merkezinde 40 göçmenin ölümüyle suçlanıyor
[Fotograf: Reuters]

Federal savcılar, mahkemede, 40 göçmenin öldüğü gözaltı merkezinde çıkan yangında özel güvenlik görevlilerinin göç idaresi personelinden göçmenlerin tahliyesi için izin istediğini ancak bunun reddedildiğini iddia etti.

Savcılar, Garduno'nun, Ciudad Juarez tutuklu merkezinin genişletilmesi sırasında tesisin basit güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle tesisi kapatması gerektiğini savundu.

Gözaltı merkezlerinde sigara gibi bazı yasak maddelerin kullanıldığı ve göçmenlerin 1000 dolar karşılığında salıverileceklerine dair iddiaların da bulunduğunu vurgulayan savcılar, göçmenlerin su ihtiyacının dahi giderilmediğine işaret etti.

Mahkeme, savcıların, Garduno'nun olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle görevden alınması ve yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi talebini reddetti.

Ciudad Juarez tutuklu merkezinde 27 Mart'ta bir göçmenin yangın çıkardığı iddiası

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, yangında 40 kişinin öldüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve getirdiği Garduno'ya desteğini açıklamıştı.

Garduno, daha önce ise cezaevleri genel müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Ciudad Juarez tutuklu merkezinde, 27 Mart'ta bir göçmenin yangın çıkardığı iddia edilmişti. Güvenlik kameralarının kayıtlarında yangına rağmen 68 göçmenin kaldığı hücrenin kapılarının açılmadığı görülmüştü.

Olayda, 40 kişinin yanı sıra çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

ETİKETLER
Meksika Göç Yangın
Sıradaki Haber
Belçika'da seçim hazırlıkları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası başladı
11:01
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl
10:58
Suudi Arabistan, Sudan'dan kendi vatandaşları ile 62 ülkeden 2 binden fazla kişiyi tahliye etti
11:08
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında gönderde
10:58
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gözaltında
10:44
Bursa'da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 23 yaralı
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında
FOTO FOKUS
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ