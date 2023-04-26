Meksika Göç İdaresi Başkanı, gözaltı merkezinde 40 göçmenin ölümüyle suçlanıyor

Federal savcılar, mahkemede, 40 göçmenin öldüğü gözaltı merkezinde çıkan yangında özel güvenlik görevlilerinin göç idaresi personelinden göçmenlerin tahliyesi için izin istediğini ancak bunun reddedildiğini iddia etti.

Savcılar, Garduno'nun, Ciudad Juarez tutuklu merkezinin genişletilmesi sırasında tesisin basit güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle tesisi kapatması gerektiğini savundu.

Gözaltı merkezlerinde sigara gibi bazı yasak maddelerin kullanıldığı ve göçmenlerin 1000 dolar karşılığında salıverileceklerine dair iddiaların da bulunduğunu vurgulayan savcılar, göçmenlerin su ihtiyacının dahi giderilmediğine işaret etti.

Mahkeme, savcıların, Garduno'nun olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle görevden alınması ve yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi talebini reddetti.

Ciudad Juarez tutuklu merkezinde 27 Mart'ta bir göçmenin yangın çıkardığı iddiası

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, yangında 40 kişinin öldüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve getirdiği Garduno'ya desteğini açıklamıştı.

Garduno, daha önce ise cezaevleri genel müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Ciudad Juarez tutuklu merkezinde, 27 Mart'ta bir göçmenin yangın çıkardığı iddia edilmişti. Güvenlik kameralarının kayıtlarında yangına rağmen 68 göçmenin kaldığı hücrenin kapılarının açılmadığı görülmüştü.

Olayda, 40 kişinin yanı sıra çok sayıda kişi de yaralanmıştı.