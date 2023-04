Belçika'da seçim hazırlıkları tamamlandı

Oy pusulaları ve zarfları, tercih kaşeleri, sandık kurulu mühürleri, tutanaklar ve seçimlerde kullanılacak kırtasiye malzemeleri, Brüksel Başkonsolosluğuna ulaştı.

Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in başkanlığındaki Sandık Muhafaza ve Ulaştırma Komisyonunu oluşturan siyasi parti temsilcileri Nurettin Dereli (AK Parti), Derya Bulduk (CHP) ve Erdin Doğan'ın (MHP) eşliğinde oy pusulaları, dört kilitli kapının ardındaki odaya yerleştirildi.

Başkonsolos Deniz, her komisyon üyesinde bir anahtarın bulunduğunu belirterek, Belçika'da 9 gün sürecek seçim boyunca her sabah odadan malzemelerin birlikte alınıp seçim mekanına götürüleceğini, her akşam oy verme işlemi bittikten sonra oyların zarflar içerisinde toplanıp emniyetli odaya yine birlikte geri getirileceğini anlattı.

Güvenlik önlemleri alındı

Deniz, seçimlerin sükunet ve şeffaflık içerisinde geçmesi için güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

İzdiham olmaması için oy verme işleminin başkonsolosluk yerine fuar alanı gibi geniş bir bölgede yapılmasının özellikle tercih edildiğini ifade eden Deniz, vatandaşların belli bir düzen içinde ve hızlı biçimde alınması için gerekli düzenlemenin yapıldığını aktardı.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar

Başkonsolos Deniz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu uyarılarda bulundu:

"Seçmen kütüğünde adının bulunup bulunmadığını, her vatandaşımızın ihtiyaten kontrol etmesinde fayda var. Yurt dışında seçmen kütüğünde yer almak, oy kullanabilmenin en önemli şartı. Bu kontrolü e-devlet üzerinden yapabilirler. Eğer yer alıyorsa oy kullanmaya gelirken mutlaka resimli ve T.C. kimlik numarasını içeren bir kimlik belgesinin yanlarında olması gerekli."

Belçika'da oy verme işlemi

Vatandaşlar, başkent Brüksel ve Anvers kentinde, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde Expo (Fuar) alanında saat 09.00-21.00'de oy verebilecek.

Hasselt kentinde ise 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde sandık kurulacak ve oy verme işlemi saat 09.00-18.00'de yapılacak.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ise 20-24 Mayıs'ta Belçika'daki vatandaşlar yeniden sandığa gidebilecek.

Belçika'da kayıtlı 153 bin 443 seçmen, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te genel seçimler, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri olmak üzere toplam 5 kez oy vermişti. Böylece Belçika'daki Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için 6. kez sandığa gitmiş olacak.