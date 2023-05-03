Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşılırken, ABD'de bankacılık sektörü yeniden alarm veriyor.

Para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden canlanması dün pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

Bölgesel bankalardan PacWest hisseleri yüzde 30'a yakın, Western Alliance hisseleri yüzde 15'in ve Metropolitan Bank hisseleri yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ekonominin soğuduğuna ilişkin işaretler güçlenirken, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 384 bin azalışla 9 milyon 590 bine düştü. Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısı, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Ülkede fabrika siparişleri de martta yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kaldı.

Ülkede bilanço sezonu güçlü şekilde devam ederken, dün açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamadığı görüldü.

Piyasalarda artan risk algısı ve Fed'in bu toplantıda faiz artırım döngüsünü sonlandıracağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altının ons fiyatı, dün yüzde 1,7 değer kazancıyla 2.016 dolara çıkarken, yeni günde de bu seviyeye paralel seyrediyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06 ve Dow Jones endeksi ile Nasdaq endeksi yüzde 1,08 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün ABD'ye paralel satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgede yoğunlaşan bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Dün bölgede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler de günden güne güçleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,45 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,65 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya'da bugün Japonya ve Çin'de tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan piyasalarda ABD'deki bankacılık krizine paralel satış baskısı etkili oluyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,42 altında 4.506,24 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,4690'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4800 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, nisan ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM hizmet sektörü PMI

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları