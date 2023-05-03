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Dünya
AA 03.05.2023 09:27

İngiltere'de grev dalgası: Eğitimciler de iş bıraktı

İngiltere grev dalgasına sahne oldu. Eğitimciler ve pasaport bürosu çalışanları iş bıraktı. Greve giden sağlık çalışanları ise hükümetin zam teklifini kabul etti.

İngiltere'de grev dalgası: Eğitimciler de iş bıraktı

İngiltere'de çalışanların daha iyi koşulların sağlanması talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemleri büyüyor.

Beklentileri karşılanmayan sendika temsilcileri, farklı iş kollarını sokağa inmeye çağırıyor.

Ulusal Eğitim Sendikasına bağlı öğretmenler bir kez daha greve gitti. Başkent Londra, binlerce öğretmenin toplanma noktası oldu.

Cuma gününe kadar iş bırakılıyor

Maaşlarına zam isteyen eğitimciler yürüyüş düzenledi, "Daha iyisini talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Hemşirelerin hafta başında başlattığı grev, ambulans personelinin katılımıyla devam ediyor.

İngiltere'de pasaport bürosu personeli de greve gitme kararı aldı.

Yaklaşık bin kişi ücret, emeklilik, çalışma koşulları ve iş güvencesi konularındaki anlaşmazlık nedeniyle cuma gününe kadar iş bırakacak.

Sağlık çalışanlarının grevinde düğüm çözüldü

Aralarında hemşireler, ambulans çalışanları ve fizyoterapistlerin de bulunduğu sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar, hükümetin ücret zammı teklifini kabul etti.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, zammın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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