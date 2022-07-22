Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 artışla 2.524,49 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,11 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 2.524,49 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14'le orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,03'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,55 azalışla 2.511,37 puandan tamamladı.
Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, açıklanan makroekonomik verilerin, beklentilerin şekillenmesi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
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