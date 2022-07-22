Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.780,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.775 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 2.770,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.782,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan resesyon riski sonrası veri odaklı değerlendirmelerin ön plana çıkmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD ve Avrupa'da ise açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.