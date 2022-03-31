Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,05 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 2.236,21 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,90'la turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 2.230,15 puandan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik riskleri yeniden değerlendirmesi ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist kaygılar paralelinde tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin yakından takip edildiğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.