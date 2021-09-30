Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.393,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,54 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,59 artışla 1.391,92 puandan tamamladı.