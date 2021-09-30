Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.393,69 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.393,69 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,54 ile metal eşya, makina oldu.
BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,59 artışla 1.391,92 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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