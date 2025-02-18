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Ekonomi
AA 18.02.2025 10:25

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 9.829,94 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.829,94 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 0,20 ile orman kağıt basım kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,89 ile spor oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortakları gelecek dönemdeki olası senaryolara hazırlık yapmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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