Puslu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.02.2025 10:03

Altının gramı 3 bin 395 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 395 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 395 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 379 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin belirsizliği, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak, güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

Analistler, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirim tarihine yönelik fiyatlamalarda da oynaklığın devam ettiğini kaydederek, haziran ve temmuz aylarının öne çıktığını ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Altın Dolar
Sıradaki Haber
Halkbank'tan 250 bin kadın girişimciye finansman
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
ABD İç Güvenlik Bakanı, düzensiz göçmenlerden ülkeyi "derhal" terk etmelerini istedi
10:14
ABD'li Yahudi'nin "Filistinli sanarak" vurduğu İsrailli, saldırıdan sonra "Araplara ölüm" paylaşımı yaptı
10:16
İşsizlik rakamları açıklandı
10:01
Brent petrolün varili 75,21 dolardan işlem görüyor
09:55
9 ilde PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı
09:55
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında ters döndü: 18 yaralı
Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında ters döndü: 18 yaralı
FOTO FOKUS
Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor
Türkiye 73 yıldır NATO'nun gücüne güç katıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ