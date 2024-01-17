Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,66 puan ve yüzde 0,42 değer kaybederek 7.998,51 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,46 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,03 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile iletişim oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 8.032,17 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.