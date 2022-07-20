Bir telekomünikasyon şirketi, bir kullanıcının borcuyla ilgili eşi ve kardeşine mesaj gönderdi. Mesajda, borç süresinin dolduğu ve icra işlemlerinin başlatılacağı bildirildi. Borçlu da kişisel verilerinin ifşa edildiğini belirterek şirkete dilekçe yazdı.

Şirket temsilcileri, borçlunun eşini arayarak da durumu sordu. O da kocasına ait şahsi bilgilerin kendisine gönderilmesine tepki gösterdi.

Telefon numarasının nasıl bulunduğunu sorduğunda da "Dolaylı yollardan elde edildi" cevabını aldı.

Şikayet üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. Alacaklı şirket, abonenin eşi ve kardeşinin telefonlarından da borçla ilgili arama yapıldığını belirterek, numaralarının otomatik olarak kaydedildiğini ve mesaj gönderildiğini savundu.

Şikayet ve savunmayı inceleyen Kurum, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğine hükmetti.

Şirkete 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bilgi almak amacıyla arayan kişilerin telefon numaralarının otomatik olarak kaydedilmesi uygulamasına son verilmesine karar verildi.