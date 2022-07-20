Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve sanayinin önde gelen şirketlerinin iş birliğiyle yürütülen Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri etkinliğinde bir dizi teknolojik çözüm üretildi.

Bu projelerden biri de Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makinanın rehberliğinde yürütüldü.

Bölüm öğrencileri Barış Aşkın, Şafak Çallıoğlu, Emirhan İlhan, Fatih Berkay Sarpkaya, Muhammed Ustaömeroğlu, Yavuz Yarıcı; Prof. Dr. Levent Onural'ın akademik, Talha Kaan Topuz'un şirket danışmanlığında "İki Kamera İle Mesafe Haritası Çıkarımı ve Yol Engebe Tespiti Projesi" gerçekleştirdi.

Gerçek zamanlı olarak sürücüye iletilecek

Proje ile yollardaki çukur ve kasislerin tespit edilip konumlarının gerçek zamanlı olarak sürücüye iletilmesi amaçlandı.

Bunun için geliştirilen çözümde, stereo kameradan alınan gerçek zamanlı görüntü verisi kişisel bilgisayarlarla işleniyor. İlk olarak derin öğrenme tabanlı nesne tespit yöntemleriyle hedef nesnelerin görüntüdeki yerleri tespit ediliyor. Daha sonra iki kameradan gelen görüntüler arasındaki eşitsizlik haritası çıkartılıp tespit edilen nesnelerin kameraya uzaklığı bulunuyor.

Nesnelerin, görüntü üzerinde tespit edilen yerleri ve kameraya olan mesafeleri gerçek zamanlı görüntü kareleri üzerinde eşleniyor ve iki boyutlu bir haritaya yansıtılıyor. Harita üzerinde, tespit edilen nesneler ve araca olan uzaklık bilgileri görülüyor. Bu projenin çıktıları, sürücülü ve sürücüsüz tekli araçlarda veya sürü sistemlerinde kullanılabilecek.

Proje sonunda elde edilen nihai ürün 20 metreden nesne tespitine ve uzaklık tahminine olanak sağlıyor. Devam edecek çalışmalarla sistemin kabiliyetleri artırılabilecek.

El yapımı patlayıcı tehlikesine karşı da kullanılabilecek

Geliştirilen çözüm, askeri araç ve konvoylar için intikaller ve operasyon sahasındaki en önemli risklerden biri olan yollara döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) tehlikesinin önceden fark edilmesine de imkan sağlayacak.

Bu tür saldırı girişimleri sırasında el yapımı patlayıcı döşenirken yolda oluşan çukur ve tümsekler fark edilebileceği için şüpheli durumlarda araç ve konvoy güvenliğine ilişkin tedbir alınması mümkün olabilecek.