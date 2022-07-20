Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 965,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 965,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 965,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 artışla 1.711,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.708,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, yarınki Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarının dar bant içinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 965 lira 30 kuruşken satışı ise 965 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.541 lira satış fiyatı 1.583 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 20 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.708,31 dolar

Satış: 1.708,70 dolar

Gram

Alış: 965,30 lira

Satış: 965,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.541,57 lira

Satış: 1.583,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.352,00 lira

Satış: 6468,00 lira