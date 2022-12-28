Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Bor Çalıştayı'nda konuştu.

Türkiye Yüzyılının, madenciliğin yüzyılı olacağını kaydeden Dönmez, "Türkiye Yüzyılını borun ve bor teknolojilerinin yüzyılı olacağını, uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verilen bir dönem olacağını söyledi.

Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden'in yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptığını dile getiren Dönmez, bu satıştan ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlandığını aktardı.

5 bin ton kapasiteli bor karbür tesisi yapılacak

Dönmez, "İnşallah 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi Bandırma'da devreye alıyoruz." dedi.

Ayrıca Dönmez, Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 bin ton kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine de başlayacaklarını ifade etti.