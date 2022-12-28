Dün en düşük 18,6399 ve en yüksek 18,7998 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, günü 18,6795'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 18,7160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,9360'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,5580'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 104,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0650 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, küresel piyasaların, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu kaydetti.