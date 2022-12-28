Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi
Şanlıurfa'da ünlü markalara ait 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında, taklit ürün satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde oyuncak üretimi yapan iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi, iş yeri sahibi E.T. hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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