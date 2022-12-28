Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de yılbaşı öncesi denetim: 75 litre etil alkol ele geçirildi
[arşiv haber, AA]
Edirne'de, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi denetimlerinde, sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ile 48 boş içki şişesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini artırdı.
Polisin evde yaptığı aramada, sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 48 boş içki şişesi, 300 bilyeli şişe kapağı ve 2 yabancı menşeli bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Etiketler: Edirne Sahte Alkol
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