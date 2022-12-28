Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler: Deprem
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