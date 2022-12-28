Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, 98,33 gram metamfetamin ele geçirdikleri araçta bulunan M.Ö, M.S. ve S.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.