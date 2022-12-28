Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, 98,33 gram metamfetamin ele geçirdikleri araçta bulunan M.Ö, M.S. ve S.E'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu Narkotik
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