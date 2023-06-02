Bitlis'te meslek lisesi öğrencileri 4 milyon 500 bin liralık ciro elde etti

Bitlis başta olmak üzere alınan siparişlerle bölgedeki birçok okulun ihtiyaçları Bitlis Endüstri Meslek Lisesi atölyelerinde öğrenciler tarafından imal edilen sıralarla karşılanıyor.

Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahip olduğu ekipmanlar sayesinde üretime katkı sağlarken, yetiştirdiği kalifiye elemanlarıyla bulunduğu sektörlere usta kazandırıyor.

Eğitimlerine devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kentin en gözde okulları arasında bulunuyor.

"Öğrencilerimiz son derece iyi bir noktada"

Mobilya İç Mekan Tasarım Alanı Öğretmeni Ali İhsan Şener, bölümlerinin halihazırda 95 öğrencisi bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Yıl boyunca öğrencilerimizi değişik gruplar halinde döner sermayede çalıştırıyoruz. Döner sermayede çalıştırdığımız öğrencilerin bazılarını birinci dönem bazılarını ikinci dönem bazılarını ise tüm yıl çalıştırıyoruz. Teorik olarak ne kadar anlatırsanız anlatın uygulama olmadıkça öğrenci çok fazla bir şey alamıyor. Biz bunun için özellikle uygulama boyutuna ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu noktada öğrencilerimizde son derece iyi bir noktada. Şu anda hem sanayide hem stajda çalışan ve daha önceki mezunlarımızın bu durumlarını takip ediyoruz. Eski mezunlarımızı ve girdikleri işlerini takip ediyoruz ve onlardan aldığımız dönüşle beraber öğrencilerimizin bugün ki eğitim öğretim programlarına yön vermeye çalışıyoruz”

"Siparişlerimiz genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyor"

Mobilya İç Mekan Tasarım Alanı Öğretmeni Ali İhsan Şener, geçen yılki cirolarının 4 milyon 500 bin TL civarında olduğunu ifade ederek, “Siparişlerimiz genellikle Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızdan geliyor. Biz bu siparişleri aldıktan sonra önce kendi içerimizde bunun planlamasını yapıyoruz. Özellikle bunların malzeme giderleri, vergi giderleri ve kar zarar durumunu hesaplıyoruz. Projelerini çizdikten sonra öğrencilerimizle paylaşarak karşı tarafla görüşüp işi alıyoruz veya almıyoruz. Biz daha çok dolap, büro takımları, okul sıraları ve kitaplıklar gibi malzemeler üretiyoruz” diye konuştu.