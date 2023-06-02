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Dünya
Techtimes 02.06.2023 08:07

Nesnelerin internetinin ardından nesnelerin ekonomisi başlıyor

Önümüzdeki on yılda, para ve veri ticareti söz konusu olduğunda internete bağlı cihazlar büyük bir etki yaratacak. İngiltere'de yayınlanan bir rapor, bunun muhtemelen 2030'da "Nesnelerin Ekonomisi"ni getirebileceğini öne sürüyor.

Nesnelerin internetinin ardından nesnelerin ekonomisi başlıyor

Bir telekomünikasyon danışmanlığı şirketi olan STL Partner'in raporu, önümüzdeki on yılda milyarlarca IoT cihazının veri ve para ticareti yapacağı tahminini ortaya koydu.

Bundan yedi yıl sonra yaklaşık 3,3 milyar IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazının birbiriyle sürekli ticaret yapması bekleniyor.

Geleceğin interneti WEB 3.0 dünyayı nasıl değiştirecek?
Geleceğin interneti WEB 3.0 dünyayı nasıl değiştirecek?

Gelecek yıl gezegendeki internete bağlı cihazların sayısında çok büyük bir sıçrama olacağı düşünülüyor.

Altı yıllık yüzde 3 bin 750'lik artış, Nesnelerin Ekonomisi veya EoT olarak adlandırılan şeyi tetiklemek için yeterli.

Araştırmacılara göre EoT, nesnelerin interneti altında daha küçük bir grup.

Ek olarak rapor, dünya çapındaki IoT pazarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturacağını söylüyor.

EoT'un yıllık yüzde 68 bileşik büyüme oranına ulaşması bekleniyor.

Bilmeyenler için: Nesnelerin interneti ne demek?

Kısaltması IoT olan “Internet of Things” terimi Türkçede nesnelerin interneti olarak adlandırılıyor.

Günlük hayatta kullanılan nesnelerin internet sayesinde diğer nesneler ile veri alışverişi yapabilmesini ve nesnelerin birbiriyle tam olarak senkronizasyon halinde olmalarını sağlayan bir teknoloji.

Örneğin sabah cep telefonunuzun, belirlenen bir saatte kahve makinenize kahve demlemesini söylemesi gibi.

Ancak bu basit örneğin dışında kurumsal, üretimsel ve endüstriyel alanlarda da şirketlere çeşitli faydalar sağlayan uygulamalar da var.

Nesnelerin interneti, cihazları birçoğunu işlerini insan müdahalesi olmadan, diğer ilgili cihazlar ile iletişim kurarak birbirinden aldıkları bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Nesnelerin ekonomisi ise, bu cihazların veri ve para akışını sağlaması anlamına geliyor.

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