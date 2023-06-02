Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 07:53

Japonya'da Mawar tayfununa karşı taşkın ve heyelan uyarısı

Doğu Asya'da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya'da, taşkın ve heyelan uyarıları verildi.

Japonya'da Mawar tayfununa karşı taşkın ve heyelan uyarısı

Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaletlere yönelik taşkın ve heyelan uyarısı yapan JMA, Koçi dahil bazı bölgelerde halka, geçici tahliye çağrısı yaptı.

Hızını saatte 160 kilometrenin üzerine çıkaracağı kaydedilen tayfunun, Okinawa'ya doğru, ülkenin batısına yönelmesinin beklendiği bildirildi.

Şikoku ve Kinki bölgelerine "hayati risk taşıyabilecek doğal afet" uyarısı yapan ajans, Okinawa kıyılarına 9 metrelik dalgaların erişebileceğini duyurdu.

ABD’nin Guam Adası'nı vurmuştu

Mawar Tayfunu, 24 Mayıs’ta ABD'ye bağlı Guam Adası'nı şiddetli rüzgar ve yağmurla vurmuş, adanın büyük kısmında elektrik kesilmiş, sakinlerin büyük bölümü tahliye edilmişti.

Guam Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 4. kategorideki tayfunun, Guam'ın kuzey kısmından geçtiğini, rüzgarın hızının saatte 230 kilometreye kadar çıktığını bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı olan Guam Adası'nda "acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Japonya Heyelan
Sıradaki Haber
Japonya'daki otomatlar, deprem olursa ücretsiz yiyecek sunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
08:59
Twitter'ın yeni güvenlik şefi de istifa etti
08:53
İngiltere'de yapılan kan testi, her üç kanserden ikisini tespit edebildi
08:44
James Webb Uzay Teleskobu, süper sıcak ötegezegenin atmosferinde su buldu
08:39
Nesnelerin internetinin ardından nesnelerin ekonomisi başlıyor
08:07
Deprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandı
12 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
12 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ