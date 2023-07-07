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Ekonomi
AA 07.07.2023 07:43

Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel kripto para piyasasının değeri, yaklaşık yüzde 0,95 artarak 1,2 trilyon doları aşarken, Bitcoin'in fiyatı, yüzde 3,38 artarak 31 bin 500 dolar ile 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
[Fotograf: AA]

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,8 yükseliş kaydetti.

Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 07.45 itibarıyla 30 bin 123 dolardan işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen hafta, BlackRock, Fidelity ve diğer varlık yönetimi şirketlerinin bir spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (BYF) için yaptığı son başvuruların "açık ve kapsamlı" olmadığını bildirmişti.

Nasdaq, BlackRock'un yönetiminde bir BYF olan iShares Bitcoin Trust için 3 Temmuz’da yeniden başvuru yaptığını açıklamıştı.

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