Döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesapları TL'ye çevrilebilecek

Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ve 30 Haziran 2023 tarihleri aralığında bankalarda bulunan, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını, Türk lirasına çevirebilecek.

Türk lirasına çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması halinde, hesaplanan tutar, Merkez Bankası'nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Merkez Bankası'nın ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.