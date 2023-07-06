Parçalı Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 06.07.2023 18:46

İkinci el araç satışları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi aldatıcı ve gerçeklik değeri taşımayan ilanlara para cezası verileceğini açıkladı.

İkinci el araç satışları mercek altında

Sıfır fiyatını geçen ikinci el araçların satışına Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gecikmedi.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Düzenleme ile, ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır fiyatından fazla pazarlanması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, satış siteleri, karara aykırı davranan ilan sahiplerini ilan yayımlanmadan önce uyarmakla yükümlü olacak.

İlan sahibine, satmak istediği aracın sıfır fiyatından fazla olduğu ve yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisi verilecek.

Satış siteleri ayrıca karara uymayan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini Ticaret Bakanlığı'na iletmekle de yükümlü olacak.

300 bin lira ceza

Karara uymayan ilan sahiplerine Ticaret Bakanlığı 300 bin lira idari para cezası uygulayacak.

Bakanlık, ikinci el araçların sınıfını, markasını, cinsini, model yılını, aksesuar ve donanım eklenmesi halinde sıfır fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve oranı belirlemeye de yetkili olacak.

Yönetmelik 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı son olarak ikinci el araç sektöründeki "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesini uzatmış ve kapsamı genişletmişti.

Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel satışlar da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alınmıştı.

Ticaret Bakanlığı düzenlemenin yayımlanmasının ardından ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiğini tespit etti.

Tüketiciyi aldatan bu ilanlara yönelik idari para cezası uygulanacağı bildirildi. 

ETİKETLER
Otomotiv Son Dakika Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Borsa kapanış rekorunu yeniledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:55
Rusya: Fransa'daki durum Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemeli
18:54
Bolu'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
18:34
Threads ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaştı
18:22
Borsa kapanış rekorunu yeniledi
18:14
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
18:05
Londra'da otomobil ilkokul binasına çarptı: 1 çocuk öldü
Kilis’te lavanta hasadı başladı
Kilis’te lavanta hasadı başladı
FOTO FOKUS
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ