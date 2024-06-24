Açık 35.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.06.2024 13:41

Bitcoin 62 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,6'dan fazla değer kaybederek 62 bin doların altına geriledi.

Bitcoin 62 bin doların altına geriledi

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,5 azalarak 2 trilyon 240 milyar dolara düştü.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları gelecek haftadan itibaren sahiplerine dağıtması beklenirken, bu varlıkların en azından bir kısmının satılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Saat 13.20 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'dan fazla düşüş yaşayan Bitcoin, 61 bin 310 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5'e yakın değer kaybederek 3 bin 306 dolar seviyesine indi.

ETİKETLER
Bitcoin Kripto Para
Sıradaki Haber
Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
14:26
ÇAYKUR 213 bin ton yaş çay aldı
14:23
Selimiye Camii'ni bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti
14:09
AB'den Apple'a soruşturma
14:09
Bakan Bolat: Cezayir ile ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara ulaştırmada emin adımlarla ilerliyoruz
İsimleriyle literatüre kazandırdıkları bitki ve böceği 20 yıl sonra yeniden yerinde incelediler
İsimleriyle literatüre kazandırdıkları bitki ve böceği 20 yıl sonra yeniden yerinde incelediler
FOTO FOKUS
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ