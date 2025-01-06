BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,92 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.085,09 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,18 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.