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Ekonomi
AA 26.11.2024 18:20

BIST 100 günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan tamamladı.

BIST 100 günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,04 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,02 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e, hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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