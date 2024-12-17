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Ekonomi
AA 17.12.2024 10:16

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.012,62 puandan başladı.

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,96 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.012,62 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,70 ile spor oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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