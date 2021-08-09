BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle, 2 milyar 787,2 milyon euroya ulaştı.

BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon euro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915,3 milyon euro ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 141,7 milyon euro zarar açıklamıştı.

Bu yılki sözleşmelerle 15,9 milyar euroluk gelir öngörülüyor

BioNTech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41,7 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308,5 milyon euroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69,4 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356,9 milyon avroya ulaştı.

Bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk COVID-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15,9 milyar euroluk gelir öngörüldü.

Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11,42 euroya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde COVID-19 aşısı tedarik etti.