Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gün içerisinde ons fiyatı bin 750 dolar düzeyinin altında seyretti.

Gram altınsa 480 ile 488 lira arasında hareketini sürdürüyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşte son dönemde ABD'den gelen olumlu verilerin etkili olduğu belirtiliyor.

Ekonomist Barış Ürkün, "Tarım dışı istihdam verisi sonrasında hem de bu sabah daha doğrusu gece seansı açılışında Asya piyasalarıyla birlikte ciddi sert bir düşüş meydana geldi. Önümüzdeki süreçte enflasyon burada önemli belirleyici olacak altın fiyatları için" diyor.

Altında düşüş sürer mi?

Altın fiyatlarında düşüşün sürüp sürmeyeceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu. Barış Ürkün, "Gelinen bu düşük seviyelerde tepki alımlarının izlenmesi gerektiği" görüşünü paylaşıyor.

Uzmanlar uzun vadede ons altın fiyatlarında ciddi bir düşüş beklentisinde olmadıklarını belirtiyor.