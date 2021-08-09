Koronavirüs salgınının küresel piyasalarda oluşturduğu daralmaya rağmen 2020'de ticaret hacmindeki kayıplarını büyük oranda telafi etmeyi başaran Ege Serbest Bölgesi, bu yılın ilk yarısını salgın öncesi kapasitenin de üzerinde tamamladı.

Bölgenin ticaret hacmi, 2021'in Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 374 milyon doların üzerine çıkarak 2020'nin ilk yarısının yüzde 39,2 ve 2019'un ilk yarısının ise yüzde 12 üzerinde gerçekleşti.

"Salgın öncesi rakamları da aştık"

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, 2020 Nisan ve Mayıs aylarında salgın nedeniyle küresel piyasaların durma noktasına geldiğini hatırlattı.

Bunun etkisinin Ege Serbest Bölgesi'nde de görüldüğünü ve ticaret hacminin Nisan 2020'de yüzde 43, Mayıs 2020'de de yüzde 51 düştüğüne değinen Güler, şunları kaydetti;

Ancak bu yıl sağlanan artış bu kayıpları telafi ettiği gibi, bölge ticaretini pandemi öncesi rakamların dahi üzerine çıkardı. Nisanda ticaret hacmi yüzde 108 artarak 419 milyonun üzerine çıktı ve Nisan 2019'daki 358 milyon dolarlık rakamı da geçmiş oldu. Mayıs ayında ise yüzde 110 oranındaki artışla 385 milyon dolara ulaştı ve Mayıs 2019'da gerçekleşen 389 milyon dolarlık seviyeye yaklaştı. Haziran ayındaki artış oranı ise yüzde 56 oldu ve 417 milyon doların üzerine çıkarak önceki iki yılın Haziran aylarından yüzde 50 daha fazla bir seviyede gerçekleşti.

"2019'u aşacağız"

Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat, Nisan'da yüzde 146 ve Mayıs ayında yüzde 110 artış gösterdi. Haziran ayındaki artış oranı ise yüzde 50 olurken, ilk 6 ayın artış ortalaması ise yüzde 56'nın üzerinde gerçekleşti. Yılın kalan yarısında da yüksek oranlı artışları yakalayarak, bu yılı 2019'un da üzerinde bir performansla kapatacağımızı söyleyebiliriz.