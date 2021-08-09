Bitlis'in Rahva bölgesinde kurulacak, 20 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği rüzgar enerjisi santralinde (RES) montajı tamamlanan ilk türbinle elektrik üretimine başlandı.

Coğrafi yapısı dolayısıyla rüzgar enerjisinden elektrik üretilebilecek verimli şehirler arasında yer alan Bitlis'te bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla 4 rüzgar türbininden oluşan RES için çalışma başlatıldı.

Santralde 4 türbin yer alacak

Bölgedeki rüzgar ölçüm direklerinden iki yıl boyunca alınan verilerin olumlu bulunması üzerine kurulumuna başlanılan santralde her biri yaklaşık 500 ton ağırlığında 4 türbin yer alacak.

Rüzgar hızının istenilen seviyede olduğu Rahva düzlüğünde Difer Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan yatırımla kurulan ilk türbinden saatte 4,8 megavat elektrik üretimi sağlanarak enerji nakil hattına aktarıldı.

Rüzgar estiğinde 24 saat çalışabilme kapasitesine sahip santralde yüksekliği 105, kanatlar arası uzunluğu 149 metre olan türbinler sayesinde 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yetecek kadar elektrik üretiminin yapılması hedefleniyor.