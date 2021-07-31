Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan Biontech ricası: Randevu almadan gelmeyin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını söyledi.
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." dedi.
MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021
Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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