Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manavgat'ta orman yangınında yaşamını yitiren iki orman işçisi için rahmet diledi.

Oktay, paylaşımında, "Ciğerlerimizi yakan yangınlar teker teker söndürülüyor ama maalesef yürekler yanmaya devam ediyor. Manavgat'ta iki orman işçimizin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarstı. Şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.