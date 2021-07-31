MHP lideri Devlet Bahçeli de orman yangınlarına ilişkin düşüncelerini Türkgün Gazetesi'ne değerlendirdi. Sabotaj ihtimali üzerine kararlılıkla gidilmesini istedi.

Devlet Bahçeli, "Sadece ormanlar değil yüreğimiz de yandı. Ciğerlerimiz kavruldu. Güney il ve ilçelerimiz diken üstündedir. Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir. Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde, en acımasız biçimde cezalandırılmalıdır. Kundakçılar, hainler, vandallar yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Orman yakmakla insan canına kıymak aynıdır. İnsan ve doğa katillerine hayat zindan edilmelidir. Devletin nefesi canilerin ensesindedir" dedi.

MHP lideri soruşturma sonucunda tüm soruların netleşeceğinin de altını çizdi.