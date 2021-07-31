Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli: Yangınlarla ilgili sabotaj ihtimali üzerine gidilmelidir
[Fotoğraf: Arşiv]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınları vardı. MHP lideri Bahçeli, "Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlı şekilde gidilmelidir" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli de orman yangınlarına ilişkin düşüncelerini Türkgün Gazetesi'ne değerlendirdi. Sabotaj ihtimali üzerine kararlılıkla gidilmesini istedi.
Devlet Bahçeli, "Sadece ormanlar değil yüreğimiz de yandı. Ciğerlerimiz kavruldu. Güney il ve ilçelerimiz diken üstündedir. Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir. Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde, en acımasız biçimde cezalandırılmalıdır. Kundakçılar, hainler, vandallar yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Orman yakmakla insan canına kıymak aynıdır. İnsan ve doğa katillerine hayat zindan edilmelidir. Devletin nefesi canilerin ensesindedir" dedi.
MHP lideri soruşturma sonucunda tüm soruların netleşeceğinin de altını çizdi.
Etiketler: Devlet Bahçeli Orman Orman Yangını
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