Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kömür sahası için ihale yapılacak
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belirlenen kömür sahaları rödovans karşılığı işletilmesi için ihale edilecek.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belirlenen kömür sahalarının rödovans karşılığı işletilmesi için ihaleye çıkılacağını duyurdu.
Kesin teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlenen ihale, 7 Haziran Salı günü saat 15.00'te TKİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.
Etiketler: Bingöl
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