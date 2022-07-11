Asgari ücrette yapılan ek zam oranının netleşmesi Bireysel Emeklilik Sistemi rakamlarına da yansıdı.

BES'te devlet katkısı en fazla brüt asgari ücretin yüzde 30'u olarak uygulanıyor. Asgari ücretin artması ile daha önce 18 bin lira olan devlet katkısı yıllık yaklaşık 20 bin 600 liraya çıkmış oldu.

Devlet BES ile yatırımcının her 100 liralık birikimine 30 lira teşvik veriyor.

Son dönemde sistemin fon büyüklüğü de arttı.

Türkiye Sigortalar Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, "Yıllık bazda geçen yıldaki hazirandan bu sene haziran sonuna kadar fon büyüklüğü 183-184 milyar civarından 303 milyar civarında bir rakam büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bu da yüzde 65 gibi bir artışa denk geliyor." dedi.

18 yaş altı kişilerin BES'e katılımında da artış sürüyor. Bu yaş grubunda son 6 ayda sisteme katılanların sayısı yüzde 120 yükseldi, 377 bin kişiye ulaştı.