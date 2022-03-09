Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benzin ve motorindeki fiyat artışı iptal edildi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olması beklenen benzinde 79 kuruş, motorinde 2 lira 25 kuruş fiyat artışının iptal edildiğini duyurdu.
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, benzin ve motorinde bu gece fiyat artışı gerçekleşmeyeceğini söyledi.
İnci, yaptığı açıklamada, "Uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişiklikleri nedeniyle yarından geçerli bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
Bu geceden geçerli benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş fiyat artışı bekleniyordu.
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