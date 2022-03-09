Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, benzin ve motorinde bu gece fiyat artışı gerçekleşmeyeceğini söyledi.

İnci, yaptığı açıklamada, "Uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişiklikleri nedeniyle yarından geçerli bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bu geceden geçerli benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş fiyat artışı bekleniyordu.