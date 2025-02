Belediyelerin ve bağlı şirketlerin prim borçları kaynaktan kesilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, konuşmasında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Belediyelerimizin borçları 162 milyara ulaştı"

Yaklaşık bir yılı aşan süredir belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını gündeme getirdiklerini hatırlatan Işıkhan, borçların artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

Borçların ana paranın çok üzerinde artmaya başladığının altını çizen Işıkhan, "Biz de sizlerin aracılığıyla birçok sosyal medya ve dijital ortamda da belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz SGK'ya olan prim borçlarının ödenmeleri noktasında. Fakat biz en borçlu belediyeleri açıkladığımızda en fazla reaksiyon CHP'li belediyelerden geldi. Halbuki daha önceki yayınlarda da sizler de şahit oldunuz. Biz SGK olarak mevcut durumu, SGK'nın alacaklarını ve belediyelerin prim borçlarını adeta bir röntgen filmi çeker gibi kamuoyuyla ve aziz milletimize paylaştık. Ancak biz bunları ifade ederken CHP'li belediyeler sürekli bir tepki gösterdiler." dedi.

Işıkhan, "Türkiye'de 30 büyükşehir, 51 il ve 920 ilçe belediyesi bulunmakta. Belde belediyelerini de saydığımızda yaklaşık 1405 belediyemiz var. Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız da defaten ifade etti. Tüm bu belediyelerimizin borçları 96 milyar liraydı. Yıl sonunda rakama dikkatinizi çekmek isterim. 160 milyara ulaşmış durumda. Ocak ayı itibariyle de bu rakamın 162 milyara ulaştığını da söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Borçların büyük bir kısmı CHP'li belediyelere ait"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine üzerinde ipotek olan, haciz olan gayrimenkulleri teklif ettiğini kaydeden Işıkhan, mevzuat gereği bunları kabul edemeyeceklerini belirtti.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda CHP Genel Başkanı yine SGK borçları hakkında önceki yayınlarda da dile getirmiştim. Birçok rakam verdi, altın hesabı, kamyon hesabı yaptı. Biz kamuoyuyla paylaşarak bu rakamların, bu hesapların yanlış olduğunu, yalan olduğunu defaten dile getirdik. Ancak genel olarak düşündüğümüzde SGK'nın prim alacaklarını bir yekûn olarak düşündüğümüzde büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmı yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tablo bir ay önce de öyleydi. Şu anda bu durumda. "

"Belediyelerin borç ödememe alışkanlıkları söz konusu"

Belediyelerin borç ödememe alışkanlıklarının söz konusu olduğunu aktaran Işıkhan, işverenlerden prim tahsilat oranının yaklaşık yüzde 90 olduğunu, belediyelerden elde edilen tahsilat oranının ise yüzde 44 olduğunu belirtti.

Tüm belediyelere eşit mesafede ve adil bir uygulama gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Işıkhan, borcunu ödemek isteyen tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu, iletişime açık olduklarını aktardı.

"Kamunun yüksek yararını gözeterek hareket ediyoruz"

Işıkhan, "Bakanlık olarak biz bu politik tartışmaların hiçbirine kendimizi kaptırmıyoruz. Burada kamunun yüksek yararını gözeterek hareket ediyoruz ve konuyu tamamen çalışanlarımızın haklarının elde edilmesi, emeklilerimizin ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği konusu üzerinde biz çalışıyoruz. Tabii kamuoyuna doğru olmayan bilgileri asla aktarmıyoruz ve aziz milletimize her zaman tüm belediyeleri bir şeffaflık içerisinde, belediyelerimizin borçlarını madde madde açıkladık." dedi.

"Türkiye Belediyeler Birliği heyeti SGK'nın rehberlik etmesini rica etti bizden"

Türkiye Belediyeler Birliği'nin kendilerine iki hafta öncesinde bir ziyareti olduğunu söyleyen Işıkhan, "Bu çerçevede SGK olarak amacımızın sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olduğunu, borçların tahsil edilmesinden başka bir çözümün de olmadığını biz bu heyete ifade ettik ve parti ayrımı yapmadan bu borçların tahsil edilmesi sürecinde biz çalışmalarımızı tarafsız bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin SGK'nın rehberlik etmesini rica ettiğini ifade eden Işıkhan, "Türkiye Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerin borçlarının ödenmesi noktasında gayret içinde olduklarını dile getirdiler. Biz de tamam dedik. Bu istişare kültürü gerçekten çok önemli bizim için ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği başkanlığında, Genel Sekreterin koordinatörlüğünde hem de bizim bakanlığımızda bulunan bakan yardımcımızın da içinde bulunduğu küçük bir heyet oluşturduk ve bu heyet çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor." diye konuştu.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi taksitlendirme başvurusunda bulundu"

Işıkhan, şunları söyledi:

Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bizim bu yayınları yapmamızın da bir artısı oldu. Geçen hafta bir adım attığını gördük. Özellikle prim borçlarının ödenmesi noktasında yaklaşık 8 buçuk milyarlık olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu ve yasal anlamda da gereken peşinatı Ankara Büyükşehir Belediyesi yatırdı. Ayrıca daha önce ifade etmiştim. Bize sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişlerdi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu hacizlerin kaldırıldığı gayrimenkulleri bize teklif ettiler ve SGK olarak da bunu biz SGK yönetim kurulunda gündeme getireceğiz ve inşallah olumlu bir şekilde de sonuçlanması noktasında gayret edeceğiz."

Prim borçları kaynaktan kesilecek

Baştan beri ifade etmek istedikleri ve gelmek istedikleri noktanın bu olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bu zaten son bir süreç, son bir çaba olacak. Çünkü artık biliyorsunuz belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Yakın zamanda da yani şubat ayının ortasında da biz bu kararı resmen uygulamaya başlayacağız.

Bu son çabamızı sizlerin aracılığıyla da şu an 1400 belediye başkanımıza da duyurmuş olalım. Bir an evvel iletişim kurmamışlarsa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize ve merkezlerimize bir an evvel borçlarının ödenmesi noktasında bizimle iletişime geçmelerini özellikle istirham ediyorum. Aksi takdirde borçları daha da artacak bir düzeyde ve ödenemeyecek, sürdürülebilir halden çıkacaktır diye uyarmak istiyorum sizlerin sayesinde. Teşekkür ediyorum." dedi.