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Dünya
AA 04.02.2025 12:07

ABD'li internet devi Google, Çin'in hedefinde

Çin ile ABD arasındaki artan ekonomik ve teknolojik rekabet ve ticari gerilimlerin son kurbanlarından biri de ABD ile dünyanın en büyük internet şirketlerinden Google oldu.

ABD'li internet devi Google, Çin'in hedefinde

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Şirket hakkındaki soruşturma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e getirdiği ek yüzde 10 gümrük vergisine karşılık olarak Pekin yönetimince alınan bir dizi tedbir kararıyla birlikte duyuruldu.

Google'ın hangi eylemleri nedeniyle soruşturulduğuna dair henüz açıklama yapılmadı.

Google'a Çin'de erişim yok

İnternette sıkı bir içerik kontrolünün uygulandığı Çin'de, Google'ın ana iş kolu olan arama motoru ve diğer hizmetlerine erişim engeli bulunuyor.

Şirket, Çin'deki temel iş faaliyetini 2010 yılında sonlandırsa da yurt dışına yönelik reklam satışlarından gelir elde ediyor.

The Information internet sitesi, şirketin 2018'de Çin'den elde ettiği gelirin 3 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.

Çin hükümeti, Trump'ın tarife artışına karşı bugün bir dizi tedbiri duyurmuştu. ABD'den ithal belirli ürünlere yüzde 10 ila 15 ek gümrük vergisi getirilirken, kritik madenlere ihracat kontrolü uygulanacağı bildirilmişti.

Öte yandan, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alınmıştı.

Nvidia'ya da anti-tekel soruşturması başlatılmıştı

Çin'de geçen yıl ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın çip sektöründe Çin'e getirdiği ilave kısıtlamaların ardından gelen soruşturmanın, Nvidia'nın, İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin, Çin'in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiği şüphesiyle başlatıldığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi, 2023'te, ABD'li hafıza çipleri üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmış, soruşturma sonucunda şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışı yasaklanmıştı.

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